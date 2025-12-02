En vivo
Pol Deportes cumplió su sueño de narrar un partido en televisión tras video viral en un cerro

El joven de solo 15 años se viralizó en redes sociales al mostrar cómo narró la final de la Copa Libertadores en sus redes sociales desde una montaña, ya que no pudo ingresar al estadio de Lima.

Niño que sueña ser periodista narró la final de Libertadores desde una montaña.jpg
Niño que sueña ser periodista narró la final de Libertadores desde una montaña //
Foto: TikTok @cliperodepoldeportes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

