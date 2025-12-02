Pol Deportes cumplió su sueño de narrar un partido en televisión tras video viral en un cerro

De narrar desde una montaña a hacerlo en vivo para miles de televidentes en uno de los canales más importantes de Perú. Cliver Huamán, también conocido en redes sociales como Pol Deportes, cumplió el sueño de narrar un partido oficial en televisión.

El canal L1MAX fue el encargado de abrir sus micrófonos para el joven y prometedor relator peruano de solo 15 años que se viralizó en el continente por su historia de resiliencia y compromiso al transmitir desde un cerro la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, que se jugó en Lima, pues no pudo acreditarse como periodista para ese compromiso.

Por esto, el 2 de diciembre del 2025 quedará para la historia en su joven carrera, pues pudo narrar cerca de dos minutos en la televisión nacional el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la liga peruana.

En su relato se le puede escuchar la emoción que siempre ha buscado transmitir a sus seguidores y, además, estuvo acompañado de los profesionales de ese canal de televisión que lo apoyaron con comentarios y análisis durante las jugadas que se presentaron mientras relató en vivo.



Por su puesto, este video generó decenas de reacciones entre las personas que conocían su historia; algunos agradecieron al canal por la oportunidad, otros resaltaron el talento de Pol Deportes, mientras otros usuarios pedían más tiempo para escucharlo narrar.

La historia viral de Pol Deportes

Cliver, conocido en redes como Pol Deportes, es un joven cuyo sueño es convertirse en periodista deportivo y narrador. Su pasión lo llevó a viajar 18 horas hasta Lima para cubrir la final de la Copa Libertadores por su propia cuenta, sin apoyo de ningún medio ni acreditación.

Al no poder ingresar a las zonas destinadas para la prensa ni permanecer en los alrededores del estadio —por restricciones de logística y acceso—, decidió subir a un cerro cercano desde donde podía ver el escenario completo y narrar el partido “a su manera”. Su determinación conmovió a miles de usuarios en redes sociales y su historia se volvió viral en cuestión de horas.

En diálogo con Blog Deportivo, Cliver aseguró que nunca ha buscado seguidores, sino que produce contenido únicamente por pasión. Contó que su amor por la narración lo heredó de su padre y de su tío, ambos narradores radiales. Sobre su nombre artístico, explicó que su madre empezó a llamarlo “Pol” desde pequeño, cuando solía vestirse de policía jugando en casa.

El joven confesó que no podía pagar una boleta para ingresar al estadio y que las afueras estaban reservadas exclusivamente para medios tradicionales acreditados. Sin embargo, su hermano le dio la idea de subir al cerro para no perderse la experiencia.

Con cuatro años de práctica en la narración y un profundo deseo de llegar a ser profesional, Pol Deportes asegura que seguirá luchando por su sueño: “Algún día seré periodista deportivo, colega de ustedes”.

