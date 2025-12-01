Niño que sueña ser periodista narró la final de Libertadores desde una montaña //

A través de redes sociales, se hizo viral un caso que ha conmovido a grandes personalidades como Bizarrap, o al cantante Blessd. Se trata de Cliver, un niño de 15 años, que, en su cuenta de TikTok, ha mostrado lo qué es capaz de hacer por seguir su mayo sueño: ser periodista deportivo y narrador, tanto así que viajó 18 horas hasta Lima para la final de la Copa Libertadores.

Con apenas 15 años, conocido en redes como Pol Deportes, viajó a la capital del Perú con el objetivo de cubrir la previa del partido por su cuenta, por supuesto, sin apoyo de algún medio o conocido, pero la prensa tradicional y la logística del estadio no le permitió hacerlo, por lo tanto, decidió irse hasta una montaña en donde tenía toda la vista del estadio y podía narrar a gusto.

"Algún día seré periodista deportivo"

El conmovedor caso le ha dado la vuelta al mundo y, en diálogo con Blog Deportivo, el joven de 15 años confesó que nunca buscó seguidores, sino que todo el contenido lo ha hecho netamente por pasión y, por eso, ha sido capaz de irse tantas horas.

"Mi familia, mi papá y mi tío que fueron narradores de radio. Igualmente vivimos la emoción desde un cerro, no me arrepiento de nada (...) El cariño de Pol Deportes me lo puso mi mamá de cariño. Porque cuando era pequeño me ponía una casaca y pantalón de Policía y me decían poli poli, hasta que mi mamá me empezó a decir así: Pol", dijo.



Dijo que por economía no podía pagarse una boleta del estadio y que a las afueras del estadio no dejaban porque ese espacio correspondía a medios tradicionales y acreditados de la final de la Copa Libertadores.

"Fue una idea de parte de mi hermano, vengo cuatro años en este mundo de la narración. Siempre he luchado por comprarme un traje (...) Blessd motiva con sus canciones a los jóvenes, pedirle a las personas que me sigan en mis páginas. Algún día seré periodista deportivo, colega de ustedes", añadió.