Niño que sueña ser periodista narró la final de Libertadores desde una montaña

No lo dejaron ni grabar a las afueras del estadio Nacional de Lima tras viajar 28 horas a la ciudad y decidió hacerlo desde una montaña. "No voy a dejar de soñar", dijo.

Foto: TikTok @cliperodepoldeportes
Por: Jose Villanueva
Actualizado: 1 de dic, 2025

