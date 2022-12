Programa completo Blog Deportivo 2 de julio de 2015

Niegan tutela a Luis Alfonso Hoyos para acceder a proceso en su contra: El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que radicó la defensa del exasesor espiritual del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, con la que buscaba poder acceder a toda la información que existe en el proceso que se adelanta en su contra por presuntos vínculos con el hacker Andrés Sepúlveda.

La ministra de Comercio está padeciendo de esquizofrenia política: Iván Duque: El senador del Centro Democrático, Iván Duque, arremetió contra la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, luego de que la jefe de la cartera lo señalara de estar en contra de la legalidad y del comercio formal. El senado dijo que le preocupa la salud mental de la ministra.

Este es el video de Teo que enojó al presidente de River Plate: El presidente del club argentino River Plate, Rodolfo D'Onofrio, le cerró la puerta al delantero colombiano Teófilo Gutiérrez y dijo que si vuelve al equipo será para estar en la reserva. "Está comiendo empanadas con su abuela, cuando termine, veremos”, indicó.

Partido de la U radicará proyecto para reglamentar eutanasia actica y pasiva: El presidente del partido de la U, senador Roy Barreras, aseguró que el próximo 20 de julio la colectividad radicará un paquete de proyectos legislativos en el que se incluye uno que reglamenta la eutanasia activa y pasiva para garantizar el derecho a morir dignamente.

No tenemos miedo a ningún equipo: arquero de Chile Claudio Bravo: El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo afirmó que su equipo no tiene miedo a ningún rival y culpó a medios de prensa de haber publicado un supuesto temor hacia Argentina de cara a la final de Copa América.

Teo explicó al DT que no quería seguir en River porque no le pagan: Pachón: El representante de Teófilo Gutiérrez, Efraín Pachón, salió al paso a las declaraciones del presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, quien aseguró que el colombiano no volverá al club y que si lo hace será para estar en la reserva.