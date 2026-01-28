Policía capturó al presunto responsable del feminicidio ocurrido en Girón

Lo que comenzó como un violento ataque en la madrugada del pasado lunes, 26 de enero, en la vereda Río Frío de Girón, terminó hoy con la judicialización de Steven Novoa Duarte, de 33 años. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el hombre, quien aceptó haber asesinado a su suegra, Luz Marina Serrano, en un acto de sevicia que ha consternado al área metropolitana.

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de enero en la finca La Santillana, en el barrio Bavaria 2. Según el expediente judicial, Novoa Duarte irrumpió en la vivienda con el objetivo aparente de atacar a su pareja, Yamile Tatiana Ruiz. La joven alcanzó a recibir heridas de arma blanca en el mentón y el tórax.

Fue en ese momento cuando el instinto materno de Luz Marina, de 50 años, la llevó a interponerse para proteger la vida de su hija. La respuesta del agresor fue un ataque frenético: múltiples heridas cortopunzantes distribuidas entre el tórax, cuello, abdomen y espalda acabaron con la vida de la mujer en el lugar de los hechos.

Este miércoles, en el casco antiguo de Girón, unidades del CTI de la Fiscalía y uniformados de la Policía Nacional materializaron la orden de captura emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado y violencia intrafamiliar. Ante el peso de las pruebas y el testimonio de su propia pareja, el procesado aceptó los cargos.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fue enfático al referirse a la efectividad de la operación: “Este resultado reafirma nuestro compromiso con la protección de las víctimas y la lucha frontal contra todas las formas de violencia basada en género. No toleraremos hechos que atenten contra la dignidad y la integridad de las personas”.

Al final de la audiencia, el juez le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión.