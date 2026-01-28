Industria farmacéutica señala impacto financiero por reorganización de Audifarma

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF), a través de su vocera, la doctora Clara Rodríguez, se pronunció sobre el acuerdo de reorganización empresarial de Audifarma, al señalar que este proceso refleja una situación financiera estructural del sistema de salud que se ha venido acumulando durante varios años.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Salud citadas por la asociación, los principales gestores farmacéuticos adeudan actualmente más de 6,4 billones de pesos a los laboratorios, una parte significativa de esa cartera corresponde a laboratorios colombianos. Dentro de ese panorama, Audifarma concentra cerca de 2,4 billones de pesos de la deuda total.

ASCIF indicó que el acuerdo de reorganización contempla plazos de pago que podrían extenderse hasta por 12 años, lo que implicaría que la cancelación total de la deuda se realice hacia el año 2038. Esta situación, según la asociación, tiene implicaciones directas en la planeación financiera y en la operación de la industria farmacéutica nacional.

La doctora Clara Rodríguez explicó que estos plazos prolongados representan un desafío para los proveedores, en la medida en que afectan la previsibilidad de los flujos de pago y la capacidad de sostenimiento de los laboratorios, especialmente de aquellos con operación en el país.



Ante este escenario, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica hizo un llamado a avanzar en soluciones estructurales que permitan atender de manera integral la situación financiera del sistema de salud. Entre las medidas planteadas se encuentran el establecimiento de reglas claras, esquemas de pago más previsibles y condiciones que garanticen la sostenibilidad de los proveedores nacionales.

Desde la industria farmacéutica se señaló que el fortalecimiento de los laboratorios nacionales contribuye no solo a la estabilidad del sector, sino también al funcionamiento del sistema de salud en su conjunto, al asegurar la disponibilidad de medicamentos y la continuidad en la atención a los pacientes.