En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Industria farmacéutica señala impacto financiero por reorganización de Audifarma

Industria farmacéutica señala impacto financiero por reorganización de Audifarma

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica señaló que el proceso de reorganización de Audifarma evidencia una situación financiera estructural del sistema de salud y plantea retos para la sostenibilidad de los laboratorios nacionales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad