PSG gana su primera Supercopa de Europa en medio de polémica con su arquero

Los dirigidos por Luis Enrique tuvieron que definir el título ante el Tottenham desde el punto blanco del penal.

PSG, campeón de la Super Copa de Europa
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 13, 2025 04:34 p. m.

Justo un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada oficial con la conquista de un título, la Supercopa de Europa, al vencer en tanda de penales 4-3 (tras empate 2-2) al Tottenham en Udine (Italia).

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino 'Cuti' Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y el portugués Gonçalo Ramos (90+4), para llevar el pulso directamente a unos penales donde el campeón de Europa tuvo más puntería.

Gonçalo Ramos, una de las figuras del PSG vs. Tottenham
Foto: AFP

