“Puede ser un hasta luego”: Jorge Carrascal se despidió de River Plate

Jorge Carrascal habló sobre su salida de River Plate y su fichaje por el CSK Moscú que, aunque es triste salir de un grande de América es consciente que ir a Europa le ha mucho bien.

El colombiano que conquistó cinco títulos con el equipo de Gallardo no pudo ocultar su tristeza y aseguró: “Un poco triste porque me voy, es un club que le cogí cariño y aprecio”.

Publicidad

Carrascal sabe que esta este es un nuevo reto y no todo es malo. “También contento porque voy a asumir nuevos retos, expectativas, metas, por volver a Europa y aprovechar la oportunidad al 100%”.

Sobre Gallardo dijo: “Hablamos y me dio consejos y él lo tuvo que entender, me pidió que me quedara, me entendió y lo que hizo fue darme consejos”.

Publicidad

El colombiano sabe que no tuvo el mejor desempeño en el conjunto millonario, sin embargo, dijo: “Siento que lo hice bien, faltó un poquito, siempre hay revancha, uno puede regresar y hacerlo de la mejor manera”.

Publicidad

“No tuve tanto la continuidad de titular, pero siempre que entraba del banco lo hacía con el mayor esfuerzo para ayudar a los compañeros” aseguró.

Jorge dijo que fue la mejor decisión pues, “hay que aprovechar las oportunidades, porque a veces se presentan solo una vez”.

Publicidad

Finalmente, el jugador habló sobre la posibilidad de volver a River y dijo: “Puede ser un hasta luego, le cogí mucho cariño al club y creo que en algún momento pueda regresar”.