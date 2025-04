¿Pulla a Néstor Lorenzo? Esto dijo Marino Hinestroza sobre la Selección Colombia

Debut histórico de Atlético Nacional en Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay con un contundente 3 a 0 que tuvo como protagonista a Marino Hinestroza, quien anotó un gol y dio dos asistencias demostrando que se volvió en uno de los mejores futbolistas de la actualidad de la Liga BetPlay 2025-I por su excelente nivel deportivo.

Pero algo que llamó la atención del partido de Hinestroza fue algo extradeportivo, pues, de hecho, se trató de un momento que se vivió durante zona mixta del post partido contra el 'Decano' uruguayo y es que le preguntaron sobre Néstor Lorenzo y la Selección Colombia, a lo cual dio una respuesta que generó diversas opiniones, algunas en contra de quienes lo tildaron de "agrandado" y "cansón".

"No, siempre me dedico a jugar, hermano. No juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo y para mis compañeros. Para mis compañeros que dan lo mejor para mí, entonces doy lo mejor para ellos. Tengo claro eso, que no juego para nadie con esto", expresó Hinestroza en la zona mixta en donde fue enfático de lo que piensa de su actual nivel, tanto a nivel nacional como internacional.

🚨 Marino Hinestroza sobre si cree que sus actuaciones ponen a pensar a Néstor Lorenzo 🇨🇴



💬 “Yo siempre me dedico a jugar. No juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo y para mis compañeros”



🎥 @PonchoMorales85 pic.twitter.com/9tejqp1nd3 — Pipe Sierra (@PSierraR) April 3, 2025

Y es que, durante la doble fecha FIFA, Marino Hinestroza no sumó un solo minutos contra Brasil y Paraguay. Esto creó ciertas críticas contra el argentino Lorenzo por llevarlo a la convocatoria y no darle la oportunidad de demostrar su nivel, como lo hizo en este debut de Copa Libertadores.

Publicidad

Por supuesto, la respuesta generó diversas opiniones en torno al extremo, algunos en contra porque creen que no es la manera correcta de contestar en este tipo de situaciones. Pero algunos mostraron su apoyo y esperan siga mejorando su nivel en pro al fútbol colombiano, en especial con la representación que tendrá Atlético Nacional en esta Copa Libertadores 2025.