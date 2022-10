Queda como un mal recuerdo: jugador paraguayo se despacha contra Juan Carlos Osorio

Pablo Aguilar, defensa de la Selección de Paraguay, confesó que le dejó un agrio sabor lo sucedido con el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, quien estuvo únicamente 133 días al frente del banquillo de la Selección de Paraguay y renunció en febrero pasado para darle paso al argentino Eduardo Berizzo.

"Fue culpa de las personas que permitieron que eso pasara, a una selección se le debe respetar, no se trata nada más de fútbol sino la representación de un país. Queda como un mal recuerdo, pero ahora tenemos un buen cuerpo técnico. Me da la impresión de que Osorio todo el tiempo estuvo buscando la oportunidad en otro lado, no se le dio y por eso terminó por irse", comentó.

Para Aguilar fue una falta de respeto lo que sucedió con Osorio de quien expuso, ni siquiera llevó a su cuerpo técnico a Asunción para comenzar un proyecto, lo que derivó en perder tiempo de preparación para la Copa América de Brasil.

“Se veía como un gran profesional, parecía buena opción para la selección, sobre todo por lo que demostró en México, sin embargo, su comportamiento nos molestó. Ni siquiera llevó a sus ayudantes ni a su familia, fue prácticamente sólo y sin intenciones de quedarse en el país, no hubo un respeto", agregó.

"Mi idea y sueño es ganar un título con Cruz Azul. Después viene lo personal, porque adónde voy trato de hacer lo mejor posible, conseguir amigos y plasmar una buena imagen. En equipos pasados me entregué por lo que el cariño que me han profesado en el fútbol, lo llevo en el corazón. De América, San Luis y Tijuana, mis otros equipos en México, tengo sólo agradecimientos", concluyó.