"¿Quién está a cargo de tu casa?": la pregunta que molestó al técnico de Corinthians es viral

El fútbol es un deporte que genera cientos de emociones dentro y fuera de la cancha, por lo que es normal que en ciertos momentos se presenten discusiones o diferencias (sin incurrir a la violencia). Esto sucede también entre periodistas y técnicos que no están de acuerdo durante las ruedas de prensa como pasó en Corinthians.

Así sucedió este 26 de octubre en el Brasileirao, pues en la rueda de prensa del compromiso que ganó Fluminense 2 a 0 ante Corinthians, el técnico ‘galo’ recibió una pregunta que lo hizo “salir de sus casillas”, pero de igual forma le respondió de forma decente al periodista.

El periodista Marco Bello, reportero de Radio Transamérica, quería saber sobre el futuro del entrenador frente al equipo; sin embargo, la fórmula fue inquietante tras preguntarle que desde fuera del club se sabía que su mujer quiere que él salga del equipo, pero él no quiere irse, por lo que le preguntó que “¿Quién manda en su casa”?

"Como soy más educado que tú, no responderé. ¿Ves? Mis padres me enseñaron la cortesía y no responderé. Es de mala educación. Es un asunto que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo no responderé una palabra. El respeto que me tenías es el respeto que tengo por ti", respondió el entrenador en un tono molesto ante la situación.

La continuidad del técnico al frente de Corinthians aún es un misterio, pese a que el presidente del club asegurara que podría continuar al mando. El equipo paulista es quinto del Brasileiaro con 57 unidades, lejos de las aspiraciones, que, según medios locales, habían sido interpuestos al comienzo de la temporada.

El próximo compromiso de Corinthians en el campeonato local será el próximo miércoles, 02 de noviembre, cuando visite a Flamengo en el Maracaná a partir de las 7:00 de la noche.

