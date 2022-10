Macalister Silva aclara declaraciones y se excusa con la hinchada de Millonarios

Millonarios no conoce la victoria en los últimos ocho partidos que ha disputado. Luego de la derrota ante el Deportivo Independiente Medellín, en el que ambos buscaban la victoria para asegurar su pase a los cuadrangulares, las declaraciones de David Macalister Silva generaron malestar en la hinchada del embajador.

Después de la derrota 1-2 en el estadio El Campín, el capitán del equipo manifestó que cuando el equipo pierde a ellos le cambia la vida, mientras los seguidores siguen son vida normal, expresión que molestó a más de uno.

Publicidad

"No solo es el hincha, nosotros también. Con el dolor que siente el hincha, si hay alguien que pierde somos nosotros, tenemos en riesgo nuestro trabajo, a nosotros nos perjudica. Al hincha le duele, claro que le duele, pero en su vida no cambia nada, en la nuestra si cambia perder. Nosotros no vamos a salir a perder", dijo.

Asimismo, el referente de Millonarios recalcó que el equipo siempre ha tenido buena actitud para afrontar los diferentes encuentros, pero los resultados no los ha acompañado y se les ha cerrado el arco en las opciones de gol.

Un día después de la dura derrota, Macalister Silva publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que ofrecía excusas y enfatizó que nunca quiso ofender a la hinchada del club capitalino. Además, invitó a seguir unidos para lograr el objetivo de ganarle a Alianza Petrolera en la última fecha de la Liga BetPlay y sellar el cupo a cuadrangulares.

"El sentimiento del hincha es sagrado y lo entiendo. Lo entiendo porque soy hincha. Por eso quiero excusarme y corregir mis palabras de ayer; donde quise decir que nosotros los jugadores también sufrimos este momento. Nunca quise ofender a nuestra hinchada, ya que siempre he sido el primero en valorar su apoyo incondicional y lo que hacen", se lee en la imagen.

Publicidad

Reacción de David Macalister Silva Foto: @davidms06

Rueda de prensa completa de Millonarios: