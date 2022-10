"No soy el mejor técnico, pero tampoco el peor”: Gamero respondió las críticas a Millonarios

Después de la derrota de Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campin ante Independiente Medellín (1-2), encendió las alarmas de la afición albiazul ante una posible eliminación y generó una lluvia de críticas al equipo.

Finalizado el compromiso, el técnico del cuadro embajador, Alberto Gamero, les respondió a las dudas que hay en torno al nivel del equipo y aseguró que “aún no se ha perdido nada”.

"Este grupo es bueno y merece cosas buenas, el domingo necesita un buen resultado para clasificar y el miércoles es la final. Dependemos de nosotros nada más, el domingo Dios quiera se nos voltee todo y las bolas nos entren, cometiendo menos errores. Vamos a buscar esa clasificación (…) Nosotros y los jugadores de experiencia los apoyamos, no es que hayan caído en un bache. ", aseguró

El timonel albiazul aseguró que el equipo capitalino fue superior al antioqueño en el tramo de los 90 minutos, sin embargo, considera que les faltó ser más contundentes a la hora de definir.

“Tenemos un partido por delante para clasificar, tenemos una final por delante. El grupo lo sabe y yo como cabeza visible estoy muy fuerte porque aquí en Colombia no me he creído el mejor técnico, pero tampoco soy el peor", añadió.

Por su parte, el jugador Macalister Silva considera que la hinchada debe entender que la situación no solo les duele a ellos, sino también al equipo. Además, mencionó que, aunque el equipo pierda, la vida de la afición no cambia, la de ellos sí.

“En el segundo tiempo ya Medellín con el gol se replegó más (…) Yo creo que en el primero y segundo tiempo quisimos sacar un buen resultado e intentamos no caer al desespero. La actitud siempre ha estado y nunca ha faltado, a veces las cosas salen y a veces no”, aseveró el capitán embajador.

El último compromiso de Millonarios en la Liga BetPlay en el todos contra todos será el próximo domingo, 30 de octubre, ante Alianza Petrolera a partir de las 4:00 de la tarde.