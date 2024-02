James Rodríguez ha vuelto a estar en el centro del debate por su nivel futbolístico. En un programa deportivo, el exfutbolista Neto, quien también estuvo en la Selección de Brasil, criticó el rendimiento del colombiano, tanto que lo tildó de "mediocre".

"El mayor error en la historia de Sao Paulo. Es un jugador mediocre. Hizo una buena Copa del Mundo y a partir de ahí dijeron que era un crack", dijo el exfutbolista de Millonarios y el conjunto paulista.

Javier Hernández Bonnet: "James Rodríguez no es un mediocre"

En el debate que se dio en Blog Deportivo, de Blu Radio,Javier Hernández Bonnet afirmó que James Rodríguez no es un mediocre, que es una declaración errónea, aunque sí se puede tener diferencias con las decisiones que tiene el mediocampista.

"Futbolísticamente no es un mediocre. Es un talento que por donde pasó dejó huella con su calidad y su capacidad de asistencia, de remate de media distancia. Fue goleador de un Campeonato del Mundo (2014), el mejor gol del Mundial. No hay que irrespetar el talento", dijo Hernández Bonnet.

El periodista señaló que se puede discrepar sobre cómo se preparaJames Rodríguez, su actitud, pero no decir que es un mediocre, pues muestra de ello es su desempeño en la Selección Colombia.

"Es un comentario descalificador", recalcó el director de Blog Deportivo y Gol Caracol.

Excompañero de James en el Bayern lo defiende

El también brasileño Rafinha, quien compartió con el colombiano en el Bayern Múnich, salió en defensa de James Rodríguez, al decir que el cucuteño es muy disciplinado, es respetuoso y siempre está a disposición de lo que le pida el técnico.

"Tenemos que ser realistas, James es un crack. En su posición es dominante, es uno de los mejores que existen. Él entrena bien, es muy profesional, no pone cara fe, no reclama así tenga problemas con el club. Es muy profesional. Entrena bien, no llega tarde", añadió Rafinha.