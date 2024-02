Javier Hernández Bonnet critica a Wilmar Roldán: "La embarrada de las embarradas"

Una de las jugadas polémicas de la sexta fecha del fútbol profesional colombiano ocurrió sobre el minuto 16 en el partido entre Alianza y el Deportivo Pereira. En la disputa de un balón, el aquero Jaime Mora terminó golpeando a Gonzalo Lencina, quien tuvo que salir del campo por lesión; luego se confirmó que sufrió rotura de ligamento cruzado. Ante esta jugada se cuestionó la forma de actuar de Wilmar Roldán, pues no sacó ni siquiera tarjeta amarilla al portero.

En Blog Deportivo, de Blu Radio, se debatió sobre la jugada del partido y el "racero" del árbitro Wilmar Roldán. Para Javier Hernández Bonnet, el juez colombiano pita "internacionalmente con el reglamento de la Fifa y localmente con su propio reglamento".

Es una jugada que a la luz del reglamento es expulsión, pero ni siquiera pitó la falta dijo Javier Hernández Bonnet.

El director de Blog Deportivo volvió a cuestionar que no todos los audios del VAR sean publicados, sino que la Dimayor decide cuáles partidos sí y cuáles no. De hecho, por ahora, no se conocido ninguno en el que esté involucrado Wilmar Roldán, por lo que Hernández Bonnet cuestionó si hay alguna preferencia con este árbitro.

"¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que ocurre y quién es el dueño de las prohibiciones? ¿Qué es lo que están tapando? Eso es indigno de una administración que debe vender transparencia para que el espectáculo crezca (...) Siempre hay un privilegio cuando el que está pitando el Wilmar Roldán, quien se mandó la embarrada de las embarradas", añadió el periodista.

Publicidad

Vale recordar que previo al inicio de la Liga BetPlay, todos los árbitros tuvieron que presentarse a una sesión para evaluar cómo estaban físicamente, p ero Roldán no asistió ni tampoco se conoció si tenía alguna excusa o razón para ausentarse.

Video de la lesión de Lencina

Se estima que, por lo menos, durante seis meses no pueda jugar el delantero argentino por la gravedad de su lesión, por lo que será una baja sensible para las aspiraciones del Pereira, pues era una de las piezas claves en el equipo dirigido por Leonel Álvarez.

La jugada que provocó la lesión de ligamento cruzado a Gonzalo Lencina, estará 7 meses de baja.



Wilmar Roldán no le sacó ni amarilla al arquero de Alianza. pic.twitter.com/iqcHSAH4Jj — Cristian Camilo Ortiz Hoyos (@CamiloOrtiz_ok) February 13, 2024