¿Regresa Lionel Messi al FC Barcelona? Agüero y Piqué reviven la novela en la Kings League

El momento del astro argentino en el fútbol francés no es el majores, pues Lionel Messi , después del Mundial de Qatar, se ha convertido en un personaje poco querido para la afición parisina. En un video que circuló en redes sociales, se ve cómo el estadio chifló el nombre de la rosarino en un duelo de la Ligue 1.

“Creo que Leo debería retirarse en el Barça porqué Barcelona es su casa, tendría que acabar su carrera aquí. Creo que Laporta debe de intentar traer a Leo y, si Laporta da un paso al frente, Messi vuelve al Barcelona. Ahora mismo, la cosa está en un 50-50”, reveló Sergio 'Kun' Agüero en directo de la Kings League.

Es insólito que lo silben a Leo. Los hinchas en todo caso deberían analizar por qué el PSG juega mal. Y les adelanto que los rendimientos flojos no son por Messi. Es bastante claro que el problema es colectivo en defensa y en ataque.pic.twitter.com/jbh3wLvMY4 — Sergio Goycochea (@OKGoyco90) March 19, 2023

Las palabras de uno de los amigos más cercanos de Messi, como lo es Agüero ilusionó a toda la afición del FC Barcelona ante un posible regreso de argentino al club catalán. Además, en la misma Kings League, Gerard Romero, quien es muy cercano a la directiva azulgrana aseguró que su regreso estaría cerca en un 60 %.

"Tengo que encontrar la manera de mejorar la relación actual de Messi con el Barça. Veremos, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas (...) Messi es el mejor jugador de la historia. Ha sido el jugador más importante de la historia del Barça. Tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque es jugador del PSG y tengo que tener respeto", dijo Laporta, presidente del Barcelona, en una rueda de prensa.

AGUERO HABLANDO SOBRE LA VUELTA DE MESSI AL BARÇAAAAAA!!!!! 😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/i84mDgykZU — Guti (@gutiifcb) March 23, 2023

A esta novela se han unido Gerard Piqué, Javier Tebas (presidente de LaLiga), Ronaldinho e incluso amigos del argentino, que, aseguran, el final de la carrera de 'Leo' debe ser con la camiseta que lo vio nacer.

"Soy amigo de Messi, me alegro mucho por él. Me alegra ver a los amigos conquistando sueños, eso me hace feliz. Para mí el mejor es Messi. Me gustaría verlo contento, no me importa dónde sea. Después de toda la historia que ha tenido con el Barcelona sería lindo que pudiera acabar su carrera allí", expresó Ronaldinho ante medios españoles.

Por ahora, el regreso sigue siendo una especulación, pero, los más cercanos a 'Leo' no descartan hasta el fin del próximo mercado de fichajes su regreso al Barcelona.

