Se conoce video de fuerte discusión entre Cristiano y Cuadrado por eliminación de Juve en Champions

Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado discutieron luego de la eliminación de Juventus en la pasada edición de la Liga de Campeones. El momento fue captado en el documental 'Juventus All or Nothing', de Prime Video.

En el video se ve que, tras la eliminación, Cristiano ingresa furioso al camerino y gritando "hay que intentarlo más. No jugamos a nada. Jugamos como una mierda", mientras sus compañeros de equipo lucen cabizbajos.

El video de la discusión entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo tras ser eliminados a manos de Juventus.



📹 Amazon Prime - All Or Nothing pic.twitter.com/Ld53SCu3sd — Sebastián C (@SebasCG97) November 25, 2021