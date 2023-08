"Se desfasó completamente": Nelson Abadía sobre beso de presidente de la RFEF a jugadora

Nelson Abadía, técnico de la Selección Colombia Femenina , habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre la polémica suscitada luego de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, besara a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección Española, sin su consentimiento, en medio de la entrega de las medallas por el título mundial obtenido por 'La Roja' en Australia y Nueva Zelanda.

Según Abadía, el título que consiguió España en el reciente Mundial "no es para dar esas demostraciones de efusividad" con las jugadoras, por lo que consideró que Rubiales, hoy en el centro de la polémica por ese acto, "se desfasó completamente" con una actitud que, aseguró, "no debe suceder, tenga el entusiasmo que se tenga" pues es algo que "no está bien visto".

¿Cambio en las reglas del fútbol femenino?

Por otra parte, el técnico de la Selección Colombia dejó claro que no está de acuerdo con un eventual cambio de algunas medidas o reglas para el fútbol femenino, como sugirió The Economist: ""Eso es una discusión que ha venido hace muchos años, pero para mí el fútbol es uno solo. Yo soy técnico de futbolistas, no de género, el fútbol es uno solo", expresó.

Además, Abadía afirmó que, de darse ese tipo de cambios dependiendo del género en las normas del fútbol, "sería descompensar mucho" el deporte porque, insistió, "sería cambiar mucho la estructura" de una disciplina en la que "hay mujeres que le pegan mejor a la pelota que mucho hombres" con las reglas que hoy están establecidas.

"Eso no es relevante, hay aspectos más importantes, como el trabajo táctico de las mujeres y su gran capacidad de asimilación que tienen por su intuición. Eso hace que el fútbol femenino esté creciendo a nivel mundial", destacó el técnico de la Selección Colombia.

Finalmente, según resaltó el técnico Abadía, al fútbol femenino en Colombia, para seguir entregando buenos resultados, le falta "el fútbol del ato rendimiento" y que este sea "más competitivo e intenso". Aún así, resaltó que lo hecho por la Selección Colombia en territorio oceánico "es un punto alto".

