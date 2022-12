Sebastián Molano, la promesa colombiana en velocidad

“Practico mucho. No he perdido la esencia de la pista, aún me baso en algunas enseñanzas que adquirí para no perder la velocidad”, dijo Molano en entrevista con El Espectador.



Y es que el pedalista del equipo Manzana Postobón tiene claro que, gracias al arduo trabajo y la preparación que tiene, logará ganar la segunda y tercera etapa de la Vuelta a Colombia que inició el día de ayer, como preparación para la Vuelta España.



Molano, logró heredar de su padre Gabriel el amor y la pasión por el deporte, en particular, por el ciclismo, no en vano comenzó desde los 12 años a prepararse en la escuela de ciclismo Lancheros de Paipa, de donde es oriundo, desde entonces su carrera ha venido en ascenso y, ahora, su objetivo es obtener un excelente resultado en la Vuelta España.



Le puede interesar: Fernando Gaviria no correrá la Vuelta a España por lesión.



Su entrenador, Luis Fernando Saldarriaga, el mismo que ha entrenado a grandes como Nairo Quintana, Esteban Chávez, Járlinson Pantano y Darwin Atapuma ve en Molano el potencial para llegar a ser “uno de los mejores embaladores del mundo”.



Sin duda alguna Molano es una promesa para el próximo torneo de ciclismo a nivel mundial, teniendo en cuenta que, Fernando Gaviria, el velocista referente colombiano, no irá.





