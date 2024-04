"Soy Kevin de Brownie", el apodo que se puso Cetré en Argentina por su buen nivel

A comienzos de 2024 fueconfirmada la llegada de Edwuin Cetré a Estudiantes de la Plata tras su gran nivel con Independiente Medellín y rápidamente se convirtió en pieza clave del esquema táctico del argentino Eduardo Domínguez gracias a sus impresionantes actuaciones con el cuatro veces campeón de la Copa Libertadores.

Con los 'Pincharrata', Cetré ha sido protagonistas en diversos duelos, tanto así que la presenta argentina lo comenzó a comparar con el belga Kevin de Bruyne, del Manchester City, al tener las mismas cualidades en el juego colectivo y en el apoyo en la zona de ataque como asistidor. Sin embargo, el propio colombiano le hizo un ajuste a su apodo, hecho que generó cientos de risas en La Plata.

"¿Sos el Kevin de Bruyne de La Plata?", le preguntaron a lo que él contestó: "No, pero me quemé. Es muy blanco para ser Kevin de Bruyne (...) No, no, Cetré. Porque soy es Kevin de Brownie", contestó el futbolista y de inmediato se volvió viral en el fútbol argentino.

Sin duda el comentario generó cientos de comentarios cómicos por la respuesta del colombia, en especial porque, según algunos, él se lo tomó de la mejor forma y no se sintió ofendido ni nada, sino que actuó de la mejor forma gracias a su buen momento.

"Que alegre se ve, seguro es un tipazo con la gente"; "La diferencia es que en Argentina grone es una chapa de cariño, en España es despectivo"; "Excelente apodo, genial tomarse esas cosas con humor y no andar llorando", fueron algunos comentarios por hinchas de Estudiantes.

Hasta ahora, Cetré ha disputado 12 partidos con el equipo argentino en donde ha podido anotar en 3 ocasiones hasta la fecha. Además, ha sido protagonista en compromisos del rentado local como en los duelos de Copa Libertadores que ha tenido el equipo.