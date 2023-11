¿Suspender partido de Colombia hasta que el ELN libere al papá de Luis Díaz? Propuesta genera debate

La propuesta ha generado un debate nacional sobre el equilibrio entre el deporte y los hechos de orden público. El exsenador y actual embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, lanzó la idea a través de su cuenta de X, lo que desató una discusión en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

La idea de suspender el partido de la Selección Colombia contra Brasil , previsto para el próximo 16 de noviembre, no es compartida por todos, y hay quienes argumentan que hacerlo sería ceder ante los intereses de los secuestradores y darles una plataforma para sus objetivos.

"Eso es que es darles la razón a los bandidos, porque aplazar el partido es que ellos tengan razón. Y no solo eso, sino que además sometan al país”, afirmó Alberto Linero.

La discusión no solo se centra en la liberación del padre de Luis Díaz, sino también en el mensaje que enviaría la suspensión del partido a nivel internacional. La idea de cancelar un evento deportivo debido a un acto terrorista plantea cuestiones sobre cómo el país y el mundo deberían responder ante este tipo de situaciones.

“No estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que el tema sea o fútbol o liberación, porque es que lo que quiere precisamente el ELN: una campaña de expectativa para su show. El día que liberen al papá de Luis Díaz, porque ellos saben que lo tienen que liberar. Si querían show, lo van a entonces, entonces, campaña de expectativa perfecta al país paralizado. El fútbol es de las pocas gratificaciones que recibe la gente del común cuando ve a su selección jugando. Además, manda un mensaje terrible también de secuestrados, de primera, de secuestrados, de segundo, de gente que ni siquiera sabemos que está secuestrada porque no, no se saben sus nombres”, opinó María Consuelo Araújo.

La vida del padre de Luis Díaz y de todos los secuestrados es una preocupación central en este debate, y la pregunta fundamental es si se debe suspender un evento deportivo en solidaridad con las víctimas del secuestro.

La propuesta de Roy Barreras también ha llevado a una reflexión sobre cómo responder al terrorismo y no permitir que el miedo y la parálisis se apoderen de la sociedad.

"Los terroristas, lo que siempre quieren es generar miedo. Y claro que cualquier demostración de cambio de los hábitos de la sociedad por cuenta del miedo que quieran imponer los terroristas es un triunfo para ellos", argumentó, por su parte, Héctor Riveros.

El debate ha abierto una conversación importante sobre los valores y principios que la sociedad colombiana defiende y cómo enfrentar la violencia y el terrorismo en el país. La postura final sobre si se debe suspender el partido de Colombia probablemente seguirá siendo tema de discusión en los próximos días, mientras el país espera noticias sobre la liberación del padre de Luis Díaz.