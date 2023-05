“Tengo muchas expectativas, pero no es confirmado”: Dudamel sobre ser técnico de un equipo mexicano

El club del Necaxa, en México, está en busca de un nuevo director técnico que reemplace a Andrés Lillini, luego del fracaso del entrenador en la temporada 2023 del Torneo de la Liga MX, pues el equipo mexicano quedó penúltimo en la tabla de posiciones del torneo, lo que sin duda causó molestia entre todos sus hinchas.

Ante esto, durante los últimos días se ha especulado que Rafael Dudamel comenzaría a dirigir el equipo mexicano, pero hasta la fecha son solo rumores.

Cabe resaltar que Rafael Dudamel ha sido uno de los técnicos más reconocidos en Latinoamérica. Sin duda el venezolano ha logrado estar en la cabeza de varios equipos importantes en la liga colombiana y venezolana. Además, hizo parte de la selección vinotinto, donde fue uno de los jugadores y entrenadores más destacados.

Sin embargo, Rafael Dudamel dio a conocer en diálogo con Blog Deportivo que la posibilidad de ser el nuevo técnico del Necaxa aún no está confirmada.

“Los procesos que llevan los clubes cuando sale un entrenador son complejos. Es cierto que he tenido conversaciones con los dueños del equipo, es un equipo que tiene 50 % de una familia mexicana y otro 50 % de unos inversionistas estadounidense y he conversado con ellos, yo creo que otros colegas también han conversado con ellos. Tengo muchas expectativas y muchas ilusiones, pero aún no es nada confirmado”, comentó Dudamel.

El objetivo del Necaxa es volver a conseguir triunfos en la liga mexicana, pues su mala racha en la primera temporada lo dejó mal parados. Dudamel aseguró que han realizado varias conversaciones con el equipo con el fin de analizar el estilo de trabajo.

“Ellos quieren recuperar el nivel de competencia que los ha llevado hacer un club histórico y quieren seguir siguiendo un club que logre vender el mayor número de jugadores jóvenes”, confirmó Dudamel.

Escuche la entrevista completa:

