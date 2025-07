Toman radical decisión sobre el futuro de Luis Díaz que lo dejaría en Liverpool

La novela de Luis Díaz continúa y, por ahora, parece no tener un final en medio de tantos rumores sobre su futuro, pero con la claridad del deseo del futbolista: salir de este mercado de fichajes del Liverpool para probar una aventura nueva, pero dispuesto a negociar una renovación si el club desea.



Toman radical decisión sobre el futuro de Luis Díaz

Ahora, la novel del guajiro tendrá un nuevo capítulo y es que, hasta ahora, todo apunta a que podría quedarse en Inglaterra tras conocerse una decisión radical por parte del FC Bayern y el FC Barcelona: enfocar sus esfuerzos en otra alternativa, esto debido a la negativa del club por venderlo por menos de 80 millones de euros.

“El Bayern lanzó una ofensiva por Luis Díaz al comprobar que el futbolista colombiano estaba de acuerdo en recalar en el club bávaro, que le triplicaba la ficha que está cobrando en el Liverpool. El problema está en que el Liverpool está muy reticente en vender al extremo y solo aceptará ofertas superiores a los 80 millones de euros, lo que prácticamente lo deja como intransferible”, indicaron desde Sport, reconocido diario catalán.

Pero, asimismo, aún la puerta de la salida de Díaz no se encuentra 100 % cerrada y habría un último intento por parte del FC Bayern y FC Barcelona por él, pero no alcanzaría los 80 millones de euros que exige el Liverpool, por lo tanto, indicaron que dependerá del colombiano y su presión para su salida, cosa que desde en Inglaterra no ven viable por la buena relación del extremo con la directiva en Anfield Road.

¿Qué equipo se quedará con Luis Díaz? // Fotos: AFP, Barcelona y Bayern

Si se retiran ambos, ¿cuál será su futuro?

El único club que ha mostrado interés en pagar todo lo que pide el Liverpool por días sería el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, pero no es claro si será del interés del guajiro negociar esa salida.

Asimismo, medios cercanos al Liverpool aseguraron que aún no se ha cerrado la puerta de negociar una renovación entre las partes y los próximos días podrían ser claves en esa operación.