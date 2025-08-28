Un árbitro en medio de las mafias: la historia contada por voz de Fernando Panesso

Recientemente se lanzó a la venta el esperado libro ‘Panesso: la historia de un árbitro en medio de las mafias’, que cuenta parte de la historia y muchas anécdotas de Fernando Panesso cuando arbitró partidos que, en definitiva, le cambiaron la vida. Esto, en un contexto donde Colombia atravesaba un duro momento.

Su obra, que narra la compleja vida de un árbitro en Colombia en medio de una época convulsa, captó la atención de la Fifa, incluyendo a su presidente, Gianni Infantino, y al muy reconocido Pierluigi Collina.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, Panesso reveló que tuvo la oportunidad de compartir escenario con Infantino durante el Mundial de Clubes, donde conversaron por casi una hora sobre el arbitraje y las mafias de los años 90.

La propuesta de su libro, que relata una "historia de un árbitro sencillo que no había estado en un mundial ni nada, pero había tenido una situación compleja de vida en Colombia", entusiasmó a Infantino, quien incluso está en la idea de que sea la misma Fifa la que patrocine una película basada en el libro.

Para Panesso, su vivencia demuestra que, “en medio de la presión un árbitro puede salir adelante sin contaminarse”. Recordó que en esa época “tan conflictiva, llena de corrupción y tan llena de narcotráfico y de mafiosos como fue la época la época del 90”, se lograron sentar unos principios muy concretos frente a lo que es la justicia, la honorabilidad y la “incorruptibilidad” de un árbitro.

Dijo que esta historia recuerda algunos “episodios muy macabros” lo que fue no solamente el entorno del fútbol, sino el entorno de la vida cotidiana de Colombia en ese entonces, cuando, por ejemplo, él tuvo que esconderse.

La vida de un árbitro en aquellos años estaba marcada por el miedo y las amenazas. Panesso relató una experiencia personal donde fue advertido de una amenaza desde Cali, lo que lo obligó a mantenerse alejado con vigilancia.

Esta situación, que hoy es una anécdota, fue un momento de vida que, según recalcó, “no se lo desea a nadie”.

“Vivir con miedo es muy complejo. Es muy difícil, además esto es lleno de muchas emociones encontradas y uno ante 80.000 personas y con un micrófono en la mano tenía que reflexionar sobre eso y saber qué era lo que uno podía transmitir, pero siempre vivíamos con mucho miedo”, afirmó Panesso.

Cada partido era “un reto muy fuerte” porque una equivocación delicada podía implicar una “situación de orden personal muy compleja”. Incluso recordó que en Medellín “era de un hotel a un estadio” y rodeados de policías.



El futuro del arbitraje: tecnología y desafíos actuales

Panesso también se refirió a las innovaciones tecnológicas que están transformando el arbitraje en el mundo. Mencionó la implementación de un “chip en el balón” durante el Mundial de Clubes, el cual "marcaba la posibilidad de que la mano fuera voluntaria o involuntaria".

Explció que este chip envía una señal (verde o rojo) al árbitro del VAR, permitiéndole analizar con mayor claridad la intencionalidad de la jugada e, incluso, traza la línea del fuera de juego.

Este avance, en sus palabras, promete una "revolución bastante importante" en el fútbol. Otro aspecto del que habló fue sobre la cámara implantada en los árbitros, la cual se adhiere en el intercomunicador, sirve para observar cómo se marcan las diagonales, las distancias y los tiempos de juego, funcionando como un "apoyo pedagógico" para los propios árbitros, más allá de lo que se muestra al público.



Arbitraje colombiano

Finalmente, Panesso lamentó el bajo nivel del arbitraje colombiano en comparación con el resto del mundo. Señaló que "Colombia no va a llevar árbitro al Mundial" y que no se vislumbra un árbitro colombiano para el próximo, a diferencia de países como Brasil, Francia, El Salvador y Venezuela, que tienen árbitros "top".

Asimismo, enfatizó la “importancia del inglés” para los árbitros de élite, mencionando el caso desafortunado del árbitro venezolano Valenzuela, a quien Collina regañó por no manejar el idioma al dar una explicación pública de una jugada.

