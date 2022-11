Uno a veces quiere ir por todo, pero no tiene cómo: Julio Comesaña, técnico del Junior

Este jueves pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, quien habló sobre el presente del equipo y la gran cantidad de lesiones que han sufrido sus jugadores.

“Yo creo que hay muchas cosas a tener en cuenta para hacer esa valoración. Quiero descartar el tema de la alimentación y el cuidado de los futbolistas, en estos dos meses hemos estado siempre concentrados y no he tenido problemas de alcohol ni de trasnocho. La falta de descanso, de relajarse un poco y hacer una vida más normal, también atenta”, dijo.

Comesaña enfatizó en el método de entrenamiento que se utiliza de acuerdo con el modelo de juego de cada equipo, y el Junior “era un equipo que vivía permanentemente en el recorrido largo”.

Cabe recordar que el Junior tiene 14 jugadores lesionados, de los cuales 10 se encuentran con lesiones musculares.

Por otro lado, el entrenador se refirió a lo que viene para el Junior, ya que tras dos partidos jugados en el cuadrangular A, el equipo se encuentra último con cero puntos.

“Uno a veces quiere ir por todo, pero no tiene cómo. Ayer tuvimos que tirar a la cancha a dos jovencitos en esta situación”, puntualizó.

Por último, Comesaña recalcó en que el Junior seguirá compitiendo hasta el último momento.

“Lo único que puedo garantizar es que nosotros no nos vamos a entregar, fundamentalmente porque no queremos hacer papelones, yo no estoy diciendo que vamos a salir campeones, pero no podemos entregarnos. El temor es no poder estar a la altura del compromiso, cuando entro a unas finales me gusta ganarlas, pero también entiendo que a veces no se dan las condiciones o el rival es superior”, finalizó.

