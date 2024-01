Video: Carlos 'La Roca' Sánchez despertó burlas en redes por su acento argentino

Se ha viralizado en redes sociales el nombre del exjugador de la Selección Colombia Carlos 'La Roca' Sánchez, pues, en medio de una entrevista con ESPN, el colombiano comenzó a imitar el acento argentino mientras contaba su experiencia marcado a Lionel Messi en las Eliminatorias.

"Sha, a mí lo que me dio resultado es no dejarle ni medio entro, a Messi no hay que darle ni medio metro. Si te deja en ridículo Messi no pasa nada, pero si vos le das medio metro no pasa nada. Cristiano ya es distinto, Cristiano tal vez el principio de su carrera, pero después ya cambió su estilo. Un jugador que es difícil de marcar es Neymar", dijo el colombia, que de inmediato se viralizó en redes por imitar el acento en tan solo un año viviendo en el país.

Y es que la críticas de muchos hinchas en redes sociales tiene que ver con el corto tiempo que lleva el futbolista en territorio argentino. Llegó en el segundo semestre de 2023 a San Lorenzo, por lo que tan solo lleva seis meses en el país del sol saliente.

Además, dicen que no vieron lo mismo en el jugador cuando pasó por España, sino que mantuvo su acento colombiano y es la primera vez que lo ven hablando de forma diferentes a la que habitualmente lo hace. No obstante, cabe recordar que él se forjó en territorio uruguayo por lo que sí es normal que tengas ciertas cosas en el acento por tantos años compartiendo con los charrúas

"El tipo ha vivido más en Uruguay, Inglaterra y Argentina. Que la misma Colombia"; "Eso es propio del colombiano, Amaranto habla como español, nojoda"; "Es una mezcla de argentino con tumaqueño ese acento", fueron algunos comentarios por la entrevista de Carlos 'La Roca' Sánchez a medios del fútbol argentino.

Carlos 'La Roca' Sánchez a medios del fútbol argentino.

