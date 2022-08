Video: dura sanción a futbolista brasileño que se fue contra un árbitro en pleno partido en China

O atacante Henrique Dourado (ex-Fluminense, Palmeiras e Flamengo) recebeu multa e suspensão de UM ANO por este empurrão no árbitro Ma Ning. 🚨



O lance aconteceu no empate por 2 a 2 entre Wuhan Yangtze e Henan Jianye (time de Dourado) no último domingo. 🇨🇳pic.twitter.com/DPOh3Akto6