Vinicius Jr explota contra La Liga por el racismo en España: “Acá es normal”

El Real Madrid perdió en campo del Valencia (1-0), este domingo en la 35ª jornada de La Liga y cedió la segunda plaza al Atlético Madrid, que se había impuesto antes a Osasuna (10º) por 3-0. Sin embargo, el partido estuvo marcado por los insultos, por parte de los aficionados, que le realizaron al jugador brasileño, Vinicius Junior.

En el minuto 70 del partido en Mestalla, el jugador Vinícius señaló a un aficionado en la grada acusándolo de un insulto racista que afirmó haber escuchado. Luego de esto, tuvo una conversación con el entrenador Carlo Ancelotti y, a pesar de tener dudas en un principio, decidió continuar en el campo de juego.

Que lo vea todo el mundo… Vinicius gesto con las manos de segunda division. Eres basura. pic.twitter.com/BWR4DO8eJ2 — Neus (@Neus_Palau) May 21, 2023

Además, el futbolista fue expulsado al final del partido por una discusión con Hugo Duro, en la que ahorcaron a Vinicius, pero el responsable no fue sancionado por el árbitro.

Ante estos hechos, varios referentes del fútbol europeo se han pronunciado por la situación que vivió el futbolista. Incluso, Vinicius dio un par de declaraciones por medio de sus redes sociales, criticando fuertemente a LaLiga por permitir este tipo de conductas.

"El premio que los racistas consiguieron fue mi expulsión. No es fútbol es LaLiga", comentó en una historia de Instagram.

Además, en su cuenta de Twitter compartió un largo mensaje en el que aseguró que el racismo en LaLiga es normal.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, fue el comunicado que emitió Vinicius.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti en rueda de prensa post partido y criticó lo sucedió en el estadio Mestalla: “El estadio le gritaba “mono, mono”. Él es un niño, le gusta jugar al fútbol, quería seguir, pero en esta situación es muy complicado. Él ha intentado liberarse de una agresión y lo expulsan. No estoy enfadado, estoy triste”.

Por su parte, el presidente de La Liga, Javier Tebas, respondió a las acusaciones hechas por el futbolista: “Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius Jr. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos.

