“Vinimos a pasar bueno, no a llorar": Pedro Sarmiento agradece la oportunidad con Atlético Nacional

Después de la victoria de Atlético Nacional en el clásico paisa 327 sobre Independiente Medellín (3-2), se puso en mesa de debate el trabajo de Pedro Sarmiento al mando del cuadro verdolaga. El brasileño Paulo Autuori será el nuevo timonel del equipo paisa a partir del 13 de octubre, pero para algunos, se debía dar continuidad al actual entrenador.

Por su parte, Pedro Sarmiento le afirmó a Blu Radio que está “tranquilo” y “feliz” por la oportunidad de dirigir a Atlético Nacional, lo único que le preocupa actualmente es el equipo que va a salir a jugar el próximo domingo ante Águilas Doradas.

Publicidad

“Con eso la verdad no he tocado ningún tema, eso se hizo público porque el presidente recibió indicaciones y me lo comunicó hacer varios días que me quedaban estos tres partidos. Con los jugadores yo no he tocado el tema, no sé si lo hicieron en privado, pero creo que no (…) Es un grupo de manejo, integral, de gente madura. Se han comportado a la altura. Sin la actitud de ellos, Nacional no hubiera alcanzado muchas cosas”, aseguró Sarmiento.

Para el antioqueño, el futuro es incierto, pero cree que ha pasado por momentos mucho más difíciles y no tiene razones para irse triste de Atlético Nacional. Finalmente, él nunca buscó la oportunidad y solo llegó, por eso, hoy le agradece a la vida por eso.

“El trabajo ha sido bueno y creo que la gente ha entendido la muestra colectiva de uno mismo (…) Lo que hice ya está hecho, tengo que pensar en el día a día. Necesito dormir para descansar y es la idea, tratar de hacer las cosas en el momento porque si me lleno de recuerdos me entristezco. Solo pensar en recuperar la nómina, cuando se acabé, se acabará”, expresó.

Por último, Sarmiento mencionó que a esta vida vino fue a pasarla bueno y no a estar triste, que de eso se trata el día a día.

Publicidad

"Esto no se trata de trabajo sino compartir con la gente. Nosotros vivimos para venir a pasarla bueno, no a llorar", finalizó.