Wilfrido de La Rosa: "Soñábamos con la clasificación; yo llevaba mucho tiempo sin marcar gol"

El delantero Wilfrido de La Rosa, quien anotó el gol de triunfo para Santa Fe ante Águilas Doradas en la fase I de la Copa Sudamericana, expresó en Blog Deportivo la alegría que hay dentro del grupo al lograr el objetivo de clasificar a la fase de grupos.

"Era algo que queríamos, que soñábamos. Se consigue en un momento importante y en mi caso llevaba mucho tiempo esperando en volver a marcar y ayudarle al equipo", dijo.

De La Rosa aprovechó un saque de banda luego de que Jersson Mosquera distrajera a los defensas para luego ganar el balón dentro del área y definir ante el arco de José David Contreras.

"Le quedó una especie de rebote a Jersson, el balón me cae, me lo llevo con la pierna izquierda y defino con derecha. (En estas jugadas) espero que el defensa salte, ahí no tiene la misma fuerza, le ganó en agilidad y le sacó unos metros. He aprendido de otros delanteros que no son tan grandes, pero que meten el cuerpo", dijo.

El delantero cardenal, que tiene la camiseta 9, expresó que la celebración con sus compañeros fue un desahogo, pues por las lesiones no ha podido demostrar todo su potencial, como cuando tuvo su paso por el Pereira antes de ser contratado por Santa Fe.

🇨🇴⚽️🇨🇴 ¡Victoria y clasificación de @SantaFe!



🇨🇴⚽️🇨🇴 ¡Victoria y clasificación de @SantaFe!

📽️🏆 Lo más destacado del 2⃣-1⃣ del Expreso Rojo sobre @AguilasDoradas para avanzar a la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.

Gol del millón de dólares para Santa Fe

Al avanzar a la fase de grupos, la Conmebol entrega a Santa Fe más de un millón de dólares, pues por avanzar a la siguiente fase son 900.000 dólares y 250.000 por haber jugado en condición de visitante.

Además, si el león llega a ganar los seis partidos podría embolsillarse un millón ochocientos de dólares, porque por cada partido la Conmebol entrega 300.000 dólares.

Este dinero es muy importante para Santa Fe teniendo en cuenta el proceso que adelanta el equipo capitalino para cuadrar sus arcas económicas.

