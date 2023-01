Yilmar Velásquez no está satisfecho con su actuación en la Selección Colombia: "Pude hacerlo mejor"

Buenas sensaciones dejó el compromiso amistoso entre la Selección Colombia y Estados Unidos del pasado sábado, 28 de enero, pues nuevos jugadores demostraron capacidades para ser parte del combinado nacional, como es el caso de Yilmar Velásquez, quien fue protagonista durante el partido.

“Personalmente no quedé muy conforme con el segundo tiempo, me descuidé del partido en ese momento y lo pude haber hecho mucho mejor. Di muchos balones innecesarios, me quedo con eso más que con las cosas buenas”, manifestó Yilmar Velásquez en diálogo con Blog Deportivo.

Sin duda, para él, siempre debe dar más de que el 100 % y la primera crítica debe ser de sí mismo, por ende, el esfuerzo debe ser gratificante a partir de los deseos que haya; pese a que Lorenzo lo felicitó, e inclusos sus compañeros, no es suficiente para Velásquez decir que fue uno de los mejores del partido: “Hay ganas de dar lo mejor”.

“Soy un jugador defensivo, pero hablando con los profes y Alejandro Restrepo, me dicen que tengo la potencia para llegar a gol (…) Creo que es de convencerme de poder marcar, pues tengo más ese chip defensivo en el cerebro”, añadió.

Velásquez, un jugador lleno de autocritica que aspira que Néstor Lorenzo no lo llame a un solo partido, sino para todo el proceso, pero eso depende, según él, de su propio trabajo y seriedad deportiva. Aunque fue comparado con Freddy Rincón, considera que debe ponerse una marca personal y esto se logrará con el buen juego: “Nos van a seguir analizando a todos”.

Por ahora, se centrará en mejorar su juego con el Deportivo Pereira, y aunque su pase pertenece a Independe Santa Fe, para él, lo importante es cumplir en la cancha para los hinchas y ya serán los técnicos y directivos los que decidan su futuro en el fútbol colombiano.