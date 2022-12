Zidane se muestra contento por renovación de Ronaldo con el Real Madrid

"Estoy contento, lo que tiene que hacer es acabar su carrera aquí, Cristiano es único, lo que ha hecho, lo que es", dijo Zidane tras la victoria 3-0 contra el Leganés en la Liga española, después de que informaciones de prensa den cuenta de la inminente renovación de Cristiano.



En su edición de este domingo el diario deportivo Marca publicó que la renovación de Ronaldo se podría anunciar la semana próxima y ligaría al triple Balón de Oro de 31 años al club blanco hasta 2021. Su actual vinculación finaliza en 2018.



"Como es su sueño terminar su carrera aquí, contento de que ahora pueda renovar y acabar con esta camiseta blanca como hice yo hace años", añadió el técnico blanco, que insistió en que el luso está tranquilo pese a su falta de gol.



"No le pasa nada, lo que pasa es que siempre queremos que marque. No lo veo preocupado, lo veo bien metido, está tranquilo", añadió.



Según la prensa española, la firma del acuerdo de renovación de Cristiano podría darse en esta misma semana.



Zidane también se refirió al encuentro liguero, que permite a los blancos mantenerse líderes en solitario del campeonato, afirmando que "la primera parte ha sido complicada para nosotros".



"Cuando metes un gol es un partido distinto y controlamos la segunda parte", añadió el técnico blanco, que no quiso hablar de individualidades al ser preguntado sobre Gareth Bale, autor de un doblete, y de Cristiano.



"Siempre pienso en equipo, hoy estoy contento por el trabajo de todos, no solo en particular, porque cada vez va a haber uno que haga la diferencia, pero lo que me 'mola' es el equipo", añadió.



Zidane también anunció que el lesionado Casemiro "ha vuelto al campo, está corriendo, todavía no ha tocado el balón, pero es cuestión de días espero".



"Lo importante es que ha vuelto a tocar el césped y estoy contento por la vuelta de Luka Modric", que este domingo volvió a jugar unos minutos frente al Leganés, un mes después de su operación de rodilla.



"Ojalá que no haya sopresas ahora que los jugadores van con la selección", deseó Zidane, ante los próximos partidos internacionales de la semana.



La idea que maneja el club blanco, es que este lunes se haga un acto público en el Estadio Santiago Bernabéu, para sellar el acuerdo entre ambas partes.





