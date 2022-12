Gallardo conoce bien el reglamento y sabe que no perderá los puntos: Eduardo Acevedo

Gremio, equipo brasileño que este martes perdió 2-1 con River Plate de Argentina, en el juego de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, demandará el juego.

La razón es que el entrenador de River, Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, estaba suspendido para este juego y no podía estar en el camerino del equipo, pero lo hizo durante el entretiempo y ese es el argumento que tiene Gremio para ir ante la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) para demandar el juego.

A propósito, el entrenador uruguayo Eduardo Acevedo pasó por los micrófonos de Blog Deportivo y habló sobre la sanción que tenía ‘Muñeco’ Gallardo para el juego ante Gremio y que aparentemente incumplió al bajar al vestuario del equipo ‘millonario’ al intermedio del partido.

“A mí me pasó a nivel de Sudamericana. Yo no pude entrar al vestuario, pero sí pude estar en el estadio. Yo estaba a unos 70 metros del vestidor. Quedaba evidente que yo estaba arriba”, dijo.

Manifestó que el reglamento es confuso en este tipo de casos y que se deberá evaluar para medir de la misma manera cada uno que se presente en las canchas de Sudamérica.

Asimismo, aseguró que no considera que Gallardo haya entrado al vestuario sin saber el reglamento. Precisó, además, que el entrenador de River conoce a la perfección cómo son las reglas.

“(A Gallardo) Lo va a amparar el reglamento. Podrán tener una sanción económica o se le agregarán más partidos, pero no a nivel de puntos porque yo creo que o si no, Gallardo no lo hubiese hecho”, sentenció.

En ese sentido, agregó que un equipo como River Plate es muy conocedor del reglamento y su entrenador debe tener muy claro que las acciones que haga afectan de cualquier manera al equipo. Por lo que fue enfático en decir que si se arriesgaran los puntos y la clasificación, Gallardo no hubiese bajado al camerino.

*Escuche la entrevista completa.

