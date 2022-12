General Motors planea invertir cerca de 100 millones de dólares en Colombia

La estadounidense General Motors (GM) anunció ayer que planea invertir cerca de 100 millones de dólares en los próximos cuatro años en Colombia y exportar unos 2.000 vehículos a Brasil. Así se lo comunicó la cúpula directiva local y regional de GM al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a la Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, durante un encuentro que mantuvieron en la Casa de Nariño en Bogotá. La delegación del fabricante de automóviles y camiones estaba encabezada por el Presidente de GM Colombia, Jorge Mejía; el Presidente saliente de GM para Suramérica, Jaime Ardila; y su sucesor en el cargo, Barry Engle, según un comunicado de la Presidencia de la República. (Vea también: Ya se sabe cuál es el mayor fabricante de automóviles del mundo y no es GM ).

- El Hyundai Genesis, uno de los modelos más lujosos de Hyundai a nivel mundial, servirá de plataforma para un mega proyecto del fabricante surcoreano: lanzar una nueva marca, encabezando sus aspiraciones de atacar el mercado de los vehículos premium, actualmente dominado por las alemanas BMW, Audi y Mercedes-Benz. Genesis será, por lo tanto, la marca de lujo del gigante asiático y seguirá las experiencias de otros fabricantes, como Toyota hace 25 años con Lexus, Honda con Acura y más recientemente Nissan con Infiniti.

- La crisis mundial del Grupo Volkswagen terminó por envolver también a Audi. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos reportó que los modelos 2014 y 2016 de Volkswagen (Touareg), Porsche (Cayenne) y Audi también forman parte de la sonada estafa ambiental. Audi no soportó la presión del gobierno estadounidense y un día después de que Porsche dejó de vender el Cayenne 2015, anunció el retiro de sus modelos implicados en la segunda fase del “Dieselgate”: A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L y Q5 2016, todos con motor diesel ligero de 3 litros.

- Directivos del Campeonato IndyCar permitirán a los equipos que usan motores Honda aplicar un paquete de mejoras aerodinámicas que compensen la diferencia de competitividad entre los motores americanos Chevrolet y los japoneses. Esta concesión ayudará a Honda a renovar su contrato como proveedor de motores a sus equipos 2015, aunque Mark Miles (Presidente del Campeonato) afirmó que la marca no condicionó su continuidad a la aprobación de esta concesión.

- Peugeot será a partir de 2016, Socio Platinum del ATP World Tour, además de vehículo oficial en más de 20 torneos del circuito mundial de tenis. Más de 500 vehículos, entre ellos los 508, 3008, 5008 y Expert, asegurarán los desplazamientos de jugadores, personalidades, jueces, personal técnico y público en general. Gracias a este patrocinio, se estima que Peugeot llegará a más de 635 millones de telespectadores, además de exponer sus vehículos ante las más de dos millones de personas que asisten anualmente a los torneos organizados por la ATP.

- Seguidores de Michael Schumacher de todo el mundo, han cuestionado en términos de todo tipo las declaraciones del tricampeón mundial Lewis Hamilton sobre el as alemán en el matutino ‘Kolner Express’. “Gané mis títulos gracias a mis habilidades naturales. Nunca he hecho las cosas que hizo Michael”, dijo el inglés. El Presidente del Club de Fans de Schumacher, en Kerpen, afirmó “antes de hablar, Hamilton debe usar la cabeza, sobre todo en la situación que hoy vive la familia Schumacher. No quiero añadir más… pero dar tanto protagonismo al orgullo siempre antecede a una gran caída”.