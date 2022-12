Gracias por estar pendientes, estoy a salvo, no me pasó nada: Jossimar Calvo

El gimnasta profesional colombiano Jossimar Calvo, quien se encontraba en el aeropuerto de Estambul cuando estallaron las tres bombas durante el atentado terrorista del martes, habló con Noticias Caracol horas después del hecho.



El deportista confirmó que ya está en un hotel en Adana, sur de Turquía, junto a todo el equipo de colombianos.

“Nos encontramos muy bien, ya estamos en el hotel, agradecerle a todos por estar pendientes, a mi familia, mi mamá que esté tranquila, que yo estoy bien, estoy a salvo, no me pasó nada. Ahorita concentrarme en lo que va a ser la copa del mundo y que ya estén tranquilos que ya el grupo esté unido”, manifestó Calvo.



Además, narró parte de lo que tuvo que vivir en medio del atentado terrorista.

“Cerraron el aeropuerto, cancelaron todos los vuelos y la verdad no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar allí en el aeropuerto pero gracias a Dios a las 6:00 de la mañana, porque nos tocó dormir en el aeropuerto, nos solucionaron el tema para viajar”, finalizó.



Un portavoz de la Federación explicó a la AFP que Calvo y su esquipo estaban cenando en el aeropuerto al momento del atentado, pero resultaron ilesos y fueron evacuados a un lugar seguro.

Calvo, de 21 años, viajaba el martes con su entrenador Jairo Ruiz y el fisioterapeuta José Orlando Arias y debía hacer escala en Estambul en dirección a Adana-Mersin, en el sur de Turquía, para participar en la Copa del Mundo de Gimnasia, su última parada antes de los Olímpicos que se disputarán en Rio de Janeiro del 5 al 21 de agosto, según la Federación.



La gimnasta Catalina Escobar, también con cupo para Colombia en los Juegos Olímpicos, y el médico Ivar Mauricio Durán, tomaron un vuelo una hora antes del atentado y se reportaron sanos y salvos desde un hotel en Adana, agregó.



"Julián (Gómez, el marido y técnico de Catalina) mandó fotos que ya están todos juntos gracias a Dios", dijo este miércoles a la AFP la madre de Jossimar Calvo, Nohora Moreno, en un mensaje de Whatsapp.



"Ya hablé con él (con Jossimar) por teléfono, me dijo que no me preocupara, que estaba bien, que fue más que nada la preocupación que el susto", agregó la madre del deportista desde la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

Imágenes de terror fueron difundidas por televisión y redes sociales sobre este ataque, aún no reivindicado, que dejó también 239 heridos.



"Nosotros estamos bien de salud y ya llegamos aquí a Mersin", dijo a la AFP Jairo Ruiz, el entrenador de Calvo, en una grabación enviada por Whatsapp.

"Nosotros estábamos en Estambul, estábamos precisamente cenando en el restaurante del aeropuerto y eso fue muy cerca, la bomba, e inmediatamente todos los contactos se pararon, todos los vuelos se cancelaron", agregó.



El vuelo de la delegación deportiva colombiana debía despegar una media hora después del atentado, pero fue cancelado.



Los colombianos estaban cenando en el sector de vuelos nacionales del aeropuerto y luego del atentado fueron evacuados, pero pudieron reanudar su viaje a Mersin este miércoles, explicó a la AFP el portavoz de la Federación, Miguel Ángel García.



Al menos 41 personas, entre ellas 13 extranjeros, murieron y otras 239 resultaron heridas en este triple atentado suicida en el aeropuerto internacional de Estambul, que parece llevar la marca del grupo Estado Islámico.