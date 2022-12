“Hasta el humor se nos agota”: De la Calle sobre trino alusivo a James y Zidane

Humberto de la Calle habló en Blog Deportivo de la polémica que desató un trino suyo en el que proponía, según él con humor, un pacto nacional contra el técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane, quien no ha tenido en cuenta a James Rodríguez en la plantilla esta temporada.

De la Calle manifestó en un trino, que posteriormente borró, lo siguiente: “Propongo un pacto nacional: si estamos condenados a odiar, pues pongámonos de acuerdo en odiar a Zidane. ¡Viva James!”, escribió.

Publicidad

Las palabras del ex vicepresidente de Colombia tuvieron repercusión incluso en España, donde en el reconocido programa El Chiringuito hicieron eco de la publicación.

🇨🇴¡TODO POR JAMES! En COLOMBIA proponen un PACTO NACIONAL contra ZIDANE. #JUGONES pic.twitter.com/GVSOtuYZqM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2019

Publicidad

Lea tambien: ¿Le abrió la puerta a James? Zidane dice que el colombiano podría ser convocado

De la Calle quiso bajarle tono a la controversia y en Blog explicó que su intención no es generar odio. “La palabra odiar ha caído mal, los aficionados sentimos que no están tratando bien a James, creo que pensamos unánimemente eso, lo que yo quise decir es dejemos de odiarnos, no es un llamado al odio”.

Publicidad

“Luego hice un chiste, si no somos capaces de dejar de odiarnos, pues entonces odiemos a Zidane, como una especie de lamento nacional, pero fue malinterpretado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Humberto de la Calle en Blog Deportivo aquí:

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.

Publicidad