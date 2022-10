Hay más desgaste en esta profesión y aquí que en otro sitio: Zidane responde a críticas

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no quiso mirar su futuro más allá de final de temporada ni desmentir las palabras de Sergio Ramos sobre la posibilidad de marcharse incluso si gana de nuevo la Liga de Campeones, y confesó que siente "muchísimo desgaste" en su puesto.

"Es muchísimo desgaste, seguro más en el Real Madrid que en ningún club y claro que puede llegar un momento en el que tiene que haber cambio, bueno para todos, para el club, los jugadores y el entrenador. No es el momento, pero seguro que sí. Hay más desgaste en esta profesión y aquí que en otro sitio", señaló.

Publicidad