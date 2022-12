“Hay que seguir manteniendo el nivel”: Donovan Solano por su buen momento en Giants

El beisbolista colombiano Donovan Solano sigue dando de qué hablar en las ligas internacionales.

Su buen rendimiento en los Giants lo tienen en la boca de más de uno que lo destacan por sus proezas a la hora de jugar con ‘la pelota caliente’.

Publicidad

Es que Solano ya se ha caracterizado por conectar su bate con precisión

a la pelota haciendo jonrones que sorprenden a muchos.

En entrevista con BLU Radio,

el deportista precisó que este momento que pasa es gracias a Dios y al constante entrenamiento.

“Para ser profesional en un deporte, más en el beisbol, es de constancia diaria, de demostrar lo que es y lo que uno ha forjado”, dijo.

Precisó que uno de los grandes secretos para su éxito

ha sido la tranquilidad mental la cual le da a clave para batear.

Lea aquí: Beisbolistas se arrodillaron contra el racismo en apertura de temporada en EE.UU.

Publicidad

“Pienso que es una bendición de Dios, es como un milagro, y a veces no me lo creo de cómo me está yendo. Es un don”, insistió.

“Dios me ha enseñado a entrenar la mente y estar cómodo haciendo el swing (…) yo oro, le entrego todo al señor y él es quien me ha enseñado a tener esa mente fresca”, puntualizó.

Publicidad

Escuche esta entrevista completa aquí: