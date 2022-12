Hincha rival habría intentado dañar los frenos del Lamborghini de Alfredo Morelos

El futbolista colombiano Alfredo Morelos habría descubierto a un hombre manipulando los frenos de su carro Lamborghini luego de salir de un restaurante con su pareja.

En conversación con Sky Sports News , el inspector de la Policía de Escocia Kenny McDonald aseguró que “el vehículo está en exámenes” para confirmar lo sucedido.

Sin embargo, medios locales rumoran que se trataría de un hincha del Celtic, equipo rival del Rangers, club en donde juega el colombiano.

A propósito, el entrenador de los Rangers, Steven Gerrard, había mencionado que hay un plan para que Morelos salga del fútbol escoces, pero también se refirió al incidente con el automóvil del colombiano.

"No he hablado con Alfredo porque me avisaron un par de horas antes del inicio", expresó.

