Horario de competición de deportistas colombianos en JJ.OO. este miércoles

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este miércoles 17 de agosto en los Juegos Olímpicos Río 2016, en horario colombiano:

Publicidad

- Taekwondo –Arena Carioca 3

(10:45 A.M.) – Preliminar 58 kg: Óscar Muñoz (COL) vs. Raúl Braganca (POR)

(1:00 P.M.) – Cuartos de final de menos de 58 kilogramos: Óscar Muñoz (x)

(6:00 P.M.) – Repechaje, Bronce y final de menos de 58 kilogramos: Óscar Muñoz (x)

Publicidad

(*) Si clasifica

Publicidad

- Lucha – Arena Carioca 2

-Jornada mañana

(8:00 AM.) - Clasificación Libre 48 kg: Carolina Castillo (COL) vs. Sotheara Chov (CAM)

(8:00 AM.) - Clasificación Libre 58 kg: Jackeline Rentería (COL) vs. Yanet Sovero (PER)

Publicidad

- Jornada tarde

(2:00 P.M.) - Repechaje Libre 48 kg: Carolina Castillo (x)

Publicidad

(2:00 P.M.) - Repechaje Libre 58 kg: Jackeline Rentería (x)

(3:05 P.M.) - Final Libre 48 kg: Carolina Castillo (x)

(3:50 P.M.) - Final Libre 58 kg: Jackeline Rentería (x)

(x) Si clasifican

Publicidad

- Ciclismo BMX - Centro Olímpico de BMX

Publicidad

(11:30 AM.) – Carreras de siembra: Mariana Pajón

(12:34 PM.) – Carrera de siembra: Carlos Mario Oquendo y Carlos Alberto Ramírez.

- Boxeo – Rio Centro Pabellón 6

Publicidad

(2:00 PM.) – Cuartos de final 52 kg: Céiber Ávila (COL) vs. Misha Aloian (RUS)