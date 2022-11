Hugo Sánchez y La Volpe, durísimos con Osorio por declaraciones sobre México

En una entrevista que concedió Juan Carlos Osorio a Espn Brasil, el estratega colombiano se refirió al juego entre México y la selección 'Verde-amarela' en el Mundial de Rusia 2018, serie de octavos de final en la que el equipo norteamericano quedó eliminado tras la derrota 2-0, por los goles de Neymar y Firmino.

Osorio confesó que lo dejó desconcertado la reacción del plantel en el momento que realizó la arenga previa al compromiso.

“Cuando enfrentamos a Brasil, reuní al grupo y pregunté: ¿estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta fue silencio. Yo dije, estoy preparado, lo he hecho durante 40 años para jugar con los mejores, pero es muy difícil transmitir al jugador esa forma de pensar”, aseguró.

Las declaraciones no cayeron nada bien en México donde tuvieron mucha repercusión. El primero en reaccionar fue Ricardo La Volpe, también exentrenador del ‘Tri’.

“El técnico se tiene que hacer responsable, no puede decir eso, por experiencia, fui jugador y técnico, no me caben esas palabras, se está justificando, él es más responsable que los jugadores”, enfatizó.

Sin embargo, La Volpe no fue el único; Hugo Sánchez, asiduo crítico de Osorio, también le dedicó unas palabras al técnico que hoy dirige al Atlético Nacional.

“Él no supo transmitir por 30 o 40 años de preparación cómo jugar contra grandes equipos porque no es líder, no es buen entrenador porque no convenció a los jugadores, los jugadores no sabían a qué jugar”, expresó Sánchez.

Por su parte, Marco Fabián, jugador que hizo parte de la selección dirigida por Osorio en el último Mundial, respaldó de cierta manera lo dicho por el técnico colombiano.

“Cada quien es libre de opinar lo que sea, estoy muy agradecido con Osorio por todo lo que le aprendí, por lo que nos ayudó, es un gran entrenador, muy sabio. Es depende de la recepción que tengan sus palabras. Hay muchas cosas que tiene razón, aunque no recuerdo exactamente ese momento”, dijo el mediocampista sobre el supuesto silencio del equipo antes del juego contra Brasil.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

