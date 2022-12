Ibrahimovic da pistas de lo que podría ser su futuro en Europa

"Es el mayor club para el que jugué. Nunca quise irme. Cuando me fui de Milan no fue mi elección", con esas palabras contundentes, Zlatan Ibrahimovic generó varios comentarios en el estudio en medio de la entrevista que brindó al canal Mediaset, cuyo dueño no es otro que Silvio Berlusconi, presidente del club de sus amores.

A lo que agregó: “Yo amo a Milan y mi salida fue parte del pasado. Mi regreso podría ser parte del futuro inmediato”.

Cabe anotar que el delantero sueco dejó al Milan en 2012 cuando partió al PSG, su actual club y del cual Zlatan quiere salir en búsqueda de nuevos horizontes profesionales.