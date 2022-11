Impactante reacción del Kun Agüero a muerte de Andrés Balanta: se enteró en vivo

El exfutbolista Sergio “Kun” Agüero estaba transmitiendo en vivo en su cuenta de Twitch cuando se enteró la muerte del colombiano Andrés Balanta , de 22 años, en hechos ocurridos el martes en la tarde.

El exjugador del Manchester City y del Barcelona se mostró bastante sorprendido, sugirió que la muerte de Balanta podría relacionarse con un paro cardio respiratorio, pero fue más allá: dijo que esa fue una de las razones por las que los médicos le prohibieron jugar.

“Están poniendo mucho que falleció Balanta, ¿puede ser? A mí, el médico me dijo que eso me puede pasar. Por eso me prohíben jugar”, añadió el Kun.

Posteriormente, recordó el caso de Eriksen , el jugador de Dinamarca que sufrió un paro cardiaco en el partido por la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia.

“Lo que le pasó a Eriksen, es que se desmayó y lo reanimaron. Yo estuve a muy poco de desmayarme”, dijo tras recordar las palabras de su médico: “Tuviste suerte porque si vos te hubieses desmayado podía ser peor”.

El Kun Agüero se refería al partido entre Barcelona y Alavés por La Liga, del que tuvo que salir por dificultades para respirar.

Andrés Balanta murió este martes en un hospital, a los 22 años, tras sufrir una descompensación en un entrenamiento, informó el club en las redes sociales. El motivo del deceso del mediocampista todavía no fue informado, pero la prensa local mencionó una crisis cardíaca.

"Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta . Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento", dijo la entidad conocida como El Decano, en un comunicado en redes sociales.

El jugador perdió el conocimiento durante un adiestramiento en San Miguel de Tucumán (norte) y fue llevado de urgencia al hospital donde no surtieron efecto las maniobras de reanimación, según los medios provinciales.