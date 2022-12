‘Iván Márquez’ tilda de “imaginaria” fortuna que The Economist atribuye a Farc

El jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, 'Iván Márquez', desmintió en Twitter el informe de la revista británica The Economist. (Lea también: Farc tendría una fortuna superior a los 33 billones de pesos: The Economist )

The Economist aseguró en un artículo el viernes que las FARC -en la recta final de las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana- tenían guardados 10.500 millones de dólares en 2012, citando un supuesto documento de analistas del gobierno colombiano. (Lea también: Gobierno dice no tener información sobre dineros de las Farc )

Al referirse a esa revelación, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo el viernes que esa guerrilla, la principal y más antigua de Colombia, "posiblemente" guarda dinero en algún lugar del mundo, pero enfatizó que el gobierno no lo ha encontrado a pesar de haberlo buscado.

"A mí no me cabe la menor duda de que posiblemente están guardando dinero en alguna parte. Pero el gobierno no tiene esa información, la hemos buscado y no la hemos encontrado", indicó el mandatario durante un foro por la paz en Cartagena (norte).

El presidente colombiano subrayó que de hallar el dinero de las FARC, lo incautaría. "¿Dónde están esas cuentas fabulosas de las FARC? (...) Pues si la encontramos, la incautamos", apuntó.

Nacidas de una sublevación campesina en 1964, las FARC financiaron su lucha contra el Estado con dinero derivado del narcotráfico, de la minería ilegal y extorsiones, según autoridades colombianas.

Sin embargo, los jefes rebeldes han negado que hayan amasado una fortuna durante su prolongado enfrentamiento.

"Las FARC no tienen dinero", sostuvo Márquez en una entrevista con la cadena británica BBC, divulgada en diciembre.