James Rodríguez y su inminente llegada al Sao Paulo: firmó por dos años

James Rodríguez será nuevo jugador de Sao Paulo de Brasil. Este sábado, 29 de julio, el volante colombiano estampó su firma en el contrato que lo unirá por los próximos dos años con el 'tricolor', al que llegará tras su salida de Olympiacos de Grecia, en abril pasado.

De acuerdo con el periodista Venê Casagrande, quien cubre al equipo paulista, y su colega, el italiano Fabrizio Romano, James presentó exámenes médicos y firmó acto seguido su vinculación, en su regreso a Sudamérica tras casi 13 años.

"¡Ya no hay vuelta atrás! James Rodríguez ya ha firmado contrato con el São Paulo. ¡El colombiano es jugador del Tricolor Paulista!", publicó Casagrande, quien ha estado al frente de la información que causó revuelo frente al jugador, recordado por su paso por Real Madrid.

El futbolista, a sus 32 años, buscará retomar su mejor nivel en uno de los clubes más grandes del continente, al que llegó gracias a la intermediación que hizo su excompañero en Bayer Múnich de Alemania, y su amigo: Rafinha, quien fue clave en la negociación.

En el club griego, al que llegó con gran expectativa, James disputó solo 22 partidos, aunque marcó cinco goles, antes de que se diera su abrupto adiós; al parecer, por diferencias con la directiva, por lo que decidió rescindir su contrato por mutuo acuerdo.

Antes de Olympiacos, James pasó por clubes como Everton de Inglaterra y Al-Rayyan de Catar, pero sin éxito; por lo que esta es una nueva oportunidad de sacar adelante su carrera, la cual se estancó y, de paso, volver con minutos de juego a la Selección Colombia.

Se espera la oficialización de Sao Paulo, dirigido por Dorival Junior, y que compite con éxito en la Copa Sudamericana. El último equipo sudamericano en el que había estado Rodríguez había sido Banfield de Argentina, antes de ser vendido en 2010 al Porto de Portugal.

James Rodríguez vuelve al fútbol suramericano. Foto: @jamesrodriguez10.

Medios en Brasil critican la llegada de James Rodríguez a Sao Paulo: "Desapareció del foco"

Falta poco para que se haga oficial la contratación de James Rodríguez con São Paulo en Brasileirão Serie A. Luego de meses de su salida de Olympiakos por diferencias con su cuerpo técnico, el cucuteño regresó al continente; sin embargo, medios en Brasil no estarían de acuerdo con el fichaje debido al historial negativo del jugador tras su salida del Real Madrid.

Y es que la crítica en Brasil no es solo por las polémicas del jugador, sino que el nivel del colombiano no es el mejor para São Paulo, dicen algunos, pues no está ni cerca del nivel que alcanzó o demostró en el Mundial de Brasil 2014, que, según O Globo , sus cifras lo demuestran al ser pésimas.

"En total, fueron 63 partidos de 133 posibles, con menor presencia en el Al-Rayyan: solo hubo 14 partidos de 40 de su equipo en la temporada que estuvo en Qatar (...) Desde 2020, James Rodríguez ha ido desapareciendo poco a poco de los focos y también perdió espacio en la Selección Colombia, por la que tuvo proyección mundial en la Copa de Brasil 2014. Recientemente, sin embargo, ni siquiera jugó en la Copa América 2021 por problemas físicos e incluso consideró retirarse de la selección tras no lograr la clasificación a la Copa 2022", criticó O Globo.

