Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / John Durán tiene nuevo técnico tras la salida de José Mourinho

John Durán tiene nuevo técnico tras la salida de José Mourinho

Luego de que el equipo cambiara de entrenador nueve veces en cinco años, se conoció otro cambio que reveló el nombre del nuevo director técnico del club.

John Durán tiene nuevo técnico, quien se ratifica por dos años en el cargo
Tras 9 entrenadores en cinco años, el italiano Domenico Tedesco es el nuevo entrenador de Fenerbahçe
Foto: AFP / Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio y EFE
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:54 p. m.

El Fenerbahçe turco ha anunciado este martes, 9 de septiembre, el fichaje del italiano Domenico Tedesco, de 39 años, como nuevo entrenador para reemplazar al portugués José Mourinho, que fue despedido a finales de agosto.

"Nuestro club ha nombrado a Domenico Tedesco en el cargo de director técnico, firmando un acuerdo para dos años", indica en un breve comunicado del Fenerbahçe.

Tedesco, de 39 años, nacido en el sur de Italia, pero con una carrera casi íntegramente desarrollada en Alemania, se convierte así en el décimo entrenador del club en los últimos cinco años.

Recordemos que Jhon Durán se encuentra en el Fenerbahçe desde el pasado mes de julio de 2025 y, desde entonces, había jugado de manera permanente para el equipo; sin embargo, en este momento estaría enfrentando una lesión que habría reducido su participación en el club.

Domenico Tedesco
Nuevo entrenador del Fenerbahçe
Foto: AFP

El domingo pasado, el presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, adelantó que el club buscaba un nuevo técnico "en la escuela alemana" ya que la afición, dijo, "ya no quiere saber nada de nombres portugueses", en referencia a tres de los últimos cinco entrenadores, Vitor Pereira, Jorge Jesús y José Mourinho.

Tedesco empezó su carrera como entrenador en Stuttgart y pasó por el Schalke y el Leipzig, además de dos temporadas (2019-21) en el Spartak Moscú y dos (2023-25) como seleccionador de Bélgica.

Publicidad

El comunicado del Fenerbahçe apunta que el exjugador Gökhan Gönul, de 2007 a 2016 uno de las principales figuras de la defensa del equipo y en la temporada 2024-25 técnico de la selección sub-21 de Turquía, trabajará con Tedesco como entrenador asistente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Jhon Jáder Durán

Fenerbahçe

Fútbol