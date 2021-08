Anthony Zambrano en Mañanas BLU: "La medalla se la había prometido a mi mamá y a mi país"

Anthony Zambrano recibió este viernes, 6 de agosto, la medalla de plata tras el segundo lugar en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano, de 26 años, con su actuación en las justas hizo historia para el atletismo colombiano.

En diálogo con BLU Radio, Zambrano reiteró su felicidad por el triunfo y se lo dedicó a su familia, amigos y al país.

“Me tiene emocionado porque cumplí mi sueño de ser medallista olímpico. Eso se lo prometí a mi madre. (…) Era una presión con mi país porque confiaban en mí”, dijo el atleta.

El colombiano confesó que aún no cree en su triunfo, pues en los últimos años se vio afectado por las lesiones. “Es un sueño que he perseguido por cinco años, con una lesión de dos años. Gracias a Dios tengo el mejor fisioterapeuta”, afirmó.

Sobre la competencia, Zambrano señaló que le hizo falta pista para ir por la medalla de oro. “Es una estrategia de carrera, siempre lo he llevado. No puedo cambiarlo porque puedo correr mal. Sigo haciendo mi estrategia porque me ha funcionado”, manifestó.

Además, agregó: “Yo no me estaba reservando, ayer me tocó correr de punta a punta, me faltó pista. La próxima será mejor (…) Vamos a mejorar más y ya no será plata, sino oro”.

