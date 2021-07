Con lesión, Carlos Ramírez logró el bronce en la final de BMX en los Juegos Olímpicos

El colombiano Carlos Alberto Ramírez logró este viernes el bronce en la final del ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el oro fue para el holandés Niek Kimmann.

Ramírez terminó 1,5 segundos por detrás del vencedor en la final disputada en el Parque de Deportes Urbanos de Ariake, y también por detrás del británico Kye Whyte, plata.

El colombiano logró hacer podio en una final marcada por una caída que dejó fuera a varios de sus contendientes que encabezaban el primer tramo de la carrera, disputada sobre una pista aún mojada tras las fuertes lluvias caídas en la capital nipona.

"No me la creo, pocos saben pero tuve un mes muy duro, tengo la rodilla... que no la dejé ver durante un mes largo, pero es un sabor mucho más rico montarme a este podio", dijo Ramírez.

Ramírez repitió así su marca en los Juegos de Río de 2016, donde se llevó otro bronce.

El ecuatoriano Alfredo Campo terminó en quinta posición, con 1,6 segundos de diferencia tras el vencedor, y en una prueba donde volvió a sufrir un accidente el estadounidense Connor Fields, quien partía entre los favoritos al podio y no pudo terminar.

Los ciclistas compitieron sobre pistas aún mojadas después de las precipitaciones que obligaron a posponer la hora de inicio prevista para las carreras de hoy en estas instalaciones situadas en la bahía de Tokio, sobre terreno ganado al mar.