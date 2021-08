Emocionante conversación entre Anthony Zambrano y su mamá tras ganar la medalla de plata

Miladis Zambrano, mamá del medallista olímpico Anthony Zambrano , es este jueves una de las madres más felices del país. Esto, al ver ganar medalla de plata a su hijo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La mujer habló en Mañanas BLU sobre el triunfo de su hijo y también contó como fue la primera comunicación que tuvo con su hijo tras la victoria.

"Me siento muy feliz porque recibí mi regalo de cumpleaños anticipado. Él me dijo que este sería mi regalo y me lo cumplió. Estoy llorando desde ayer, estoy demasiado emocionada", dijo Miladis, quien el próximo 12 de agosto está de cumpleaños.

Mensaje de Anthony Zambrano a su mamá tras ganar la medalla de plata en Tokyo. Cortesía Caracol Televisión.

Vea aquí la celebración en casa de Anthony Zambrano en Soledad, Atlántico.

La primera comunicación con su hijo tras ganar la medalla.

"Te amo demasiado papi, te amo mucho, gracias, gracias, viste que Dios nos da toda la fortaleza que podemos. Yo sé que tu corres por mi", fueron las palabras de Miladis para su hijo durante la primera videollamada que tuvo con Anthony tras ganar la medalla de plata en Tokyo este jueves.

A lo que se dedicaba Anthony Zambrano antes del atletismo

"Lo que encontrara con tal de ganar dinero, honestamente, se le media a ese trabajo para ayudarme. Él fue pagadiario, albañil, mejor dicho", Miladis Zambrano, mamá de Anthony Zambrano, sobre los trabajos que anteriormente tenía su hijo.

Escuche aquí la entrevista completa: