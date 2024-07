Exparticipante del Desafío competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024 /

Quedan pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024 y los representantes de las diferentes disciplinas que representarán al país ya están listos. Poco a poco se fueron revelando los nombres de los deportistas que llevarán la bandera en alto y buscarán ganar las tan anheladas medallas que destacan a los mejores.

Una de las deportistas que estará presente en París, en representación de la disciplina del levantamiento de pesas, en la categoría de 59 kilogramos, será Yenny Álvarez, quien fue parte del grupo de competidores del Desafío 2019.

En una entrevista con La Red, reveló que por fin se está cumpliendo su sueño de participar en los Juegos Olímpicos.

“Eso empezó desde los 14 años. No puedo decir lo busqué. El levantamiento de pesas me encontró. Dios me dio esta oportunidad de ser deportista, aquí en la ciudad de Bogotá. Represento a Bogotá con mucho orgullo”, indicó la deportista en la entrevista.

Durante su participación en el Desafío, Yenny formó parte del equipo de los vallecaucanos. Este programa fue todo un reto, ya que tuvo que aprender a trabajar en equipo, dado que en su disciplina sus logros se deben a su esfuerzo individual.

“Espero competir de la mejor manera, llegar tranquila, llegar sana y llegar feliz porque lo más importante es uno poder disfrutarlo”, señaló Yenny ante la idea de que representará a todo un país y dará lo mejor de sí.

¿Deportistas que irán a París?

Atletismo:



Lorena Arenas (Atletismo - 20 km. Marcha)

Éider Arévalo (Atletismo - 20 km. Marcha)

Natalia Linares (Atletismo - Salto largo)

Ronal Longa (Atletismo - 100m planos)

Flor Denis Ruiz (Atletismo – Lanzamiento de jabalina)

Angie Orjuela (Atletismo - Maratón)

Mauricio Ortega (Atletismo - Lanzamiento de disco)

Jhonny Rentería (Atletismo - 100m planos)

Lina Licona (Atletismo - 400m velocidad)

Boxeo:



Angie Valdés (Boxeo - 60kg)

Valeria Arboleda (Boxeo - 57kg)

Jenny Arias (Boxeo - 54kg)

Ingrit Valencia (Boxeo - 50kg)

Yilmar González (Boxeo - 57kg)

Ciclismo:



Martha Bayona (Ciclismo de pista - Keirin/Velocidad)

Kevin Quintero (Ciclismo de pista - Keirin/Velocidad)

Ciclismo de pista (Masculino/Ómnium)

Ciclismo de pista (Femenino/Ómnium)

Ciclismo de ruta (Femenino)

Ciclismo de ruta (Masculino)

Ciclismo pista (Masculino - Velocidad/ Keirin)

Ciclismo MTB (Cross Country)

Mariana Pajón (Ciclismo - BMX Racing)

Gabriela Bolle (Ciclismo - BMX Racing)

Carlos Ramírez (Ciclismo - BMX Racing)

Diego Arboleda (Ciclismo - BMX Racing)

Mateo Carmona (Ciclismo - BMX Racing)

Queen Saray Villegas (Ciclismo - BMX Freestyle)

Canotaje:



Manuela Gómez (Canotaje C1 200 metros)

Ecuestre:



Roberto Terán (Ecuestre salto)

Esgrima:



John Edison Rodríguez (Esgrima)

Fútbol:



Selección Colombia Femenina (Fútbol - Equipo)

Gimnasia:



Luis Blanco (Gimnasia artística)

Ángel Hernández (Gimnasia - Trampolín)

Ángel Barajas Vivas (Gimnasia artística)

Golf:



Camilo Villegas (Golf)

Nicolás Echavarría (Golf)

María José Uribe (Golf)

Judo:



Erika Lasso (Judo - 48 kilos)

Levantamiento de pesas:



Yenny Álvarez (Levantamiento de pesas - 59 kilogramos)

Luis Javier Mosquera (Levantamiento de pesas - 73 kilogramos)

Yeison López (Levantamiento de pesas - 89 kilogramos)

Mari Leivis Sánchez (Levantamiento de pesas - 71 kilogramos)

Lucha libre:



Tatiana Rentería (Lucha libre - 76kg)

Alisson Camila Cardozo (Lucha libre - 50kg)

Lucha grecorromana:



Jair Alexis Cuero (Lucha grecoromana - 77kg)

Carlos Andrés Muñoz (Lucha grecoromana - 87kg)

Natación:



Daniel Restrepo (Natación - Trampolín 3m)

Luis Felipe Uribe (Natación - Trampolín 3m)

Alejandro Solarte (Natación - Plataforma 10m)

Stefanía Gómez Hurtado (Natación - 100m pecho)

Anthony Rincón Velasco (Natación - 100m espalda)

Skateboarding:



Jhancarlos González (Skateboarding - Street)

Jazmín Álvarez (Skateboarding - Street)

Triatlón:



Carolina Velásquez (Triatlón)

Tiro con arco:



Ana María Rendón (Tiro con arco recurvo)

Santiago Arcila, Jorge Henríquez y Andrés Hernández (Tiro con arco - recurvo, modalidad equipo masculino)

Vela:



Víctor Bolaños (Vela fórmula kite)

Equipo Marcha maratón mixto: