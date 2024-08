Luisa Blanco hace historia en gimnasia artística: “Aunque no sea perfecto, hay que seguir”

La colombiana Luisa Blanco, quien finalizó en el vigésimo tercer puesto en el concurso completo de gimnasia artística durante su debut olímpico, compartió que el abrazo que recibió de la estadounidense Simone Biles antes de una de las jornadas de competencia, en un "momento que necesitaba", es lo que más valora de su experiencia en París.

Blanco accedió a la final individual absoluta en París gracias a la norma que permite la participación de un máximo de dos gimnastas por país en las finales. Aprovechó esta oportunidad para compartir una noche mágica en la capital francesa con estrellas como Biles y la brasileña Rebeca Andrade.

"Un momento que nunca olvidaré fue el día en que estaba en los calentamientos con Sunisa Lee, y Simone Biles se acercó para decirme que no me preocupara, que la energía en el lugar era lo más hermoso del mundo y que esto solo era una competición. Me dio un abrazo que realmente necesitaba en ese momento", confesó Luisa Blanco al concluir la final en el Arena Bercy.

La gimnasta colombiana expresó su agradecimiento a sus compatriotas por el "apoyo constante" recibido durante la competición.

"Fue increíble cómo, de un día para otro, me abrieron los brazos y me aceptaron tal como soy. Tener el cariño no solo de un país sino de dos es algo muy especial y emocionante. Es un sueño hecho realidad", afirmó.

"De esta experiencia valoro no solo estar en París y competir al más alto nivel con las mejores, sino también dar lo mejor de mí en cada momento. Hoy me propuse dar todo lo que me quedaba de energía y creo que lo logré, aunque no fue perfecto", agregó.

"Creo que la forma en que respondí a los momentos imperfectos refleja mi carácter y el carácter colombiano, que nunca se rinde y sigue adelante a pesar de las dificultades. Estar aquí ha sido la realización de un sueño. Cuando llegué, la gente me llamaba 'Barbie' y me lo creía. Poder competir en una final de concurso completo es algo que no esperaba. Este logro es el resultado del sacrificio diario en el gimnasio que ha hecho que este momento sea tan especial", concluyó.